洛杉磯山火｜5死逾15萬人疏散　5火頭至今零控制　水源短缺礙救火

美國加州洛杉磯市西面的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火在強風和乾燥天氣下持續擴大，目前已造成至少造成5人死亡、無數人受傷。超過1000幢建築物被大火燒毀，15多萬人被安排撤離。總統拜登取消任內最後一次外訪、專注於災情應對。洛杉磯消防局長形容這是一場「大災難」。



山火至今已席捲當地超過110平方公裏的土地，除了太平洋帕利塞德外，位於洛杉磯以東帕薩迪納附近的伊頓，以及洛杉磯西北部聖費爾南多谷的西爾瑪等，目前有至少5個火頭燃燒猛烈，沒有一個得到控制。

有當地居民表示：「因風勢猛烈，火焰高達12米，而且能聽見『砰、砰、砰』的聲音，聽起來就像是戰區。」另一在當地生活了65年的居民更直言，從未見過這般情景。他形容，當時天空變成了黑色，到處有房屋燃燒，「這太瘋狂了，大火無處不在」。

太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火在強風和乾燥天氣下持續擴大，目前已造成至少造成5人死亡，超過1,000幢建築物被燒毀，10多萬人被安排撤離。(Reuters)

據有限電視新聞網（CNN）今日（9日）最新報道，知名主持人庫珀（Anderson Cooper）於今日去到加州洛杉磯的阿爾塔迪納（Altadena）進行實地報道。影片中可以看到當地的火勢之大，將空氣都燒成一片火光。房屋被劇烈的燃燒，四處飄散著濃煙。

世界首富馬斯克（Elon Musk）週四（9日）亦都在社交平台X上發佈一影片，影片中火災肆虐後的景象與當地火災前的美麗風景形成鮮明對比。

消防部門表示，當地資源和供水已達到極限，且猛烈的大風阻礙了滅火行動並加劇了火勢，自周二開始燃燒以來，火勢暢通無阻，成為洛杉磯歷史上破壞力最強的火災之一。

其他在該地區擁有住宅的明星還包括湯漢斯（Tom Hanks），賓艾佛力（Ben Affleck），史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等人。許多人正在等待他們的房屋是否在大火中倖存下來的消息。

消防部門表示，當地資源和供水已達到極限，且猛烈的大風阻礙了滅火行動並加劇了火勢。(Reuters)

消防官員表示，三宗火災的控制率均為零。官員表示，他們開始人手不足。洛杉磯縣消防局局長Anthony Marrone說：「洛杉磯縣以及我們縣內所有 29 個消防部門都沒有為這種大規模災難做好準備。」

加州大學戴維斯分校（University of California Davis）土木與環境工程教授倫德（Jay Lund）向路透社表示：「這不是南加州沒有足夠水的問題，而是南加州特定地區沒有足夠的水來滿足救火所需的幾個小時」，意在暗示大火持續時間之長，面積之廣，因此水資源無法支撐。

由於洛杉磯周邊多宗山火肆虐，週三（8日）加州斷電的家庭和企業數量激增至超過4萬戶。

總統拜登（Joe Biden）到訪災區，在加州州長紐森的陪同下到訪消防站，並聽取官員匯報。他強調，聯邦政府正盡一切努力控制火勢，並會協助重建。