卡特逝世｜特朗普出席追悼式致敬　國葬後遺體將被送回家鄉下葬

美國前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬將於美國當地時間周四（9日）上午在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。美國當選總統特朗普（Donald Trump）於8日抵達國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda），向卡特致敬。



包括當選總統特朗普（Donald Trump）、前總統奧巴馬（Barack Obama）、克林頓（9 Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）在內，此次葬禮預計將聚集在卡特以後就任的歷代美國總統，十分罕見。

特朗普已於8日攜妻子梅拉尼婭（Melania Trump）出席儀式，在卡特的靈柩前默哀致敬。卡特多年以來的好友、總統拜登（Joe Biden）將於國葬當日為卡特致悼詞。

2025年1月7日，享年100歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）的靈柩安放在華盛頓美國國會大廈（U.S. Capitol）圓形大廳內，公眾可以參觀。（Reuters）

卡特於1924年出生，在佐治亞州度過了他一生中的大部分時間，並於去年12月29日去世，享年100歲。周四將是為期六天的追悼儀式的最後一天。

國葬結束後，卡特的遺體、他的四個子女和其他家庭成員將乘飛機返回佐治亞州小鎮萊恩斯（Plains）舉行第二次追悼會並下葬。