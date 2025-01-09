洛杉磯山火｜800多災民暫住會議中心　逾百動物獲庇護

美國加州洛杉磯以東的帕薩迪納市（Pasadena）受到山火影響，當地會議中心已收容800多人；還有動物收容所容納了180多隻動物。



當地媒體報道，紅十字會志願者8日表示，帕薩迪納會議中心（Pasadena Convention Center）已容納超過800名受災民眾，志願者們向災民分發了食物、水、狗糧還有毯子。會議中心不乏行動不便者、殘疾人士和長者，也有災民带着孩子和寵物。

2025年1月8日，美國加利福尼亞州伯班克（Burbank），隨着大型動物從多場山火中被疏散，Jodi Lakatos 在撤離了阿爾塔迪納（Altadena）後，在洛杉磯馬術中心卸下了她的最後15匹馬。（Reuters）

《紐約時報》8日引述帕薩迪納人道中心（Pasadena Humane）表示，自7日晚上以來，已有180多隻不同種類和大小的動物被送到該設施，包括豬和小馬。但還有不少帶寵物的人在門外大排長龍，中心不得不改造寵物絕育手術室，以容納更多貓狗；還要求志願者帶動物回家寄養。

洛杉磯動物服務部網站建議，馬等較大的動物可以被帶到洛杉磯馬術中心。

加州動物福利協會執行長Jill Tucker表示，可能有數千隻動物因山火而流離失所。