洛杉磯山火｜800多災民暫住會議中心 逾百動物獲庇護
撰文：莊勁菲
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美國加州洛杉磯以東的帕薩迪納市（Pasadena）受到山火影響，當地會議中心已收容800多人；還有動物收容所容納了180多隻動物。
當地媒體報道，紅十字會志願者8日表示，帕薩迪納會議中心（Pasadena Convention Center）已容納超過800名受災民眾，志願者們向災民分發了食物、水、狗糧還有毯子。會議中心不乏行動不便者、殘疾人士和長者，也有災民带着孩子和寵物。
《紐約時報》8日引述帕薩迪納人道中心（Pasadena Humane）表示，自7日晚上以來，已有180多隻不同種類和大小的動物被送到該設施，包括豬和小馬。但還有不少帶寵物的人在門外大排長龍，中心不得不改造寵物絕育手術室，以容納更多貓狗；還要求志願者帶動物回家寄養。
洛杉磯動物服務部網站建議，馬等較大的動物可以被帶到洛杉磯馬術中心。
加州動物福利協會執行長Jill Tucker表示，可能有數千隻動物因山火而流離失所。
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