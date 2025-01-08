日本人放假最愛做什麼？出國旅遊僅佔5%　1數字反映疫情真正終結

日本生產率本部近日發佈的《休閒白皮書2024》（估算版）顯示，2023年日本人的閒暇活動中，「國內旅遊（避暑、避寒、溫泉等）」佔比達到48.7%，連續兩年位居第一。「外出就餐（日常就餐除外）」為39.2%，較上一年排名上升兩個名次至第2名。第3名以下依次是「看視訊」（含租借、訂閱，37.0%）、「（作為娛樂的）讀書」（36.3%）、「聽音樂（訂閱、CD、唱片等）」（34.5%）、「兜風」（32.7%）。出國旅遊為5.3%。



最近幾年，受到疫情影響，國內旅遊、外出就餐的排名大幅下滑。此次，這兩個項目自2019年以來首次佔據了前兩名，疫情的終結和外出活動的復甦在數字上得到了反映。

「有過國內旅遊經歷」的受訪者年均旅行次數為4.1次，年均費用13萬3000日圓。（steven su/Unsplash）

不再把工作放第一位？點圖放大看詳細調查結果：

調查於2024年2月通過網上方式針對全國15到79歲民眾實施，共計收到3303人的回答。

表示「有過國內旅遊經歷」的受訪者年均旅行次數為4.1次，年均費用13萬3000日圓。表示「有過外出就餐經歷」的受訪者全年平均「外出就餐」18次，年均費用6萬日圓。

從「寬裕指數」，也就是用回答與上一年相比休閒時間和支出「增加」的人數百分比，減去回答「減少」的人數百分比而得出的數值來看，閒暇時間的寬裕指數是+3.1（上一年為+2.8），閒暇支出的寬裕指數是+5.5（上一年為+2.2），反映出兩方面的指數都在增加。

H2「重視休閒」者增加

關於平時把重心放在工作還是閒暇上這個提問，包括「相較於工作，更重視在閒暇中尋找生活價值」（34.1%）和「高效完成工作，盡可能享受閒暇」（31.6%）在內的「閒暇重視派」佔到了65.7%，創自有可比資料的2009年以來的歷史最高水準。22.9%的人表示「會在工作和閒暇方面投入同等精力」，9.7%表示「雖然有時也會享受閒暇，但主要精力都放在了工作上」。

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日本女網友和母親入住酒店時，由於所訂的普通客房已滿，因此獲免費升級到皇家套房。（X@hanafurumachi）

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