日本「國寶級男神」醉酒誤闖女民居　朝日啤酒：取消代言永不錄用

日本「國寶級帥哥」吉澤亮在去年12月30日醉酒闖入鄰居家中，隨即被女住戶報警處理，此事過了7天才曝光，經紀公司發聲明道歉。然而他身為啤酒廣告代言人還因飲酒鬧出事件，代言廣告全部下架之外，朝日集團7日宣布提前解約——「未來不再起用」。



根據日媒《Oricon》報道，吉澤亮自2023年起為Asahi啤酒的「DRY CRYSTAL輕冽啤酒」擔任廣告代言人，日前醉酒事件曝光後，朝日集團公關部表示，官方網站同日晚間已經將照片、廣告片刪除。此外，集團正式表態「今後不會起用吉澤亮擔任廣告代言」：

身為酒精飲料公司，對於此事件的事實，我們無法接受。

吉澤亮2月、6月的主演電影會否受影響目前仍未確定。（IG@ryoyoshizawa_staff）

吉澤亮2月、6月的主演電影會否受影響目前仍未確定。（IG@ryoyoshizawa_staff）

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吉澤亮所屬經紀公司「Amuse」6日在官方網站上發布聲明道歉，坦承他因醉酒闖入鄰居家中，造成鄰居住戶困擾，本人及公司已經向鄰居致上深刻的歉意。而公司也解釋為何他能進入鄰居家？原因是鄰居家中當時沒有上鎖，同時沒有發生破壞門鎖或是假裝他人的行為，他當時在鄰居家中停留約5分鐘，除了使廁所以外，並未造成財物損壞或住戶人身傷害。而吉澤亮本人也已經搬離此公寓。

現年30歲的吉澤亮是當紅一線男演員，手上有無數廣告代言，醉酒闖鄰居家中5分鐘，涉及侵入住居罪嫌，正在接受警方調查，形像一旦受創。對於未來的演藝活動，公司表示：

將與相關單位商討後再決定。

至於是否召開記者會，則回應：「目前尚未定。」

據了解，他2月、6月都有主演電影上映，是否會收到影響，目前暫時無法確定。

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