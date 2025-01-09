日本JR千葉站旁大樓拆除時「天花板坍塌活埋3人」　1人無生命跡象

日本JR千葉站周遭一棟正在進行拆除工程的建築物發生工安意外，建築的二樓的天花板突然坍塌，瓦礫掉落至地面，導致3人遭活埋。其中一名70多歲男性，被救出時已無生命跡象，被送往醫院搶救中。



根據《NHK》報道，事發地點位於千葉市中央區JR千葉站東側約200公尺的建築物密集區，當地官員表示，建築物二樓天花板突然坍塌，造成一樓進行作業的3名工人被活埋在瓦礫下方。

日本JR千葉站周遭一棟正在進行拆除工程的建築物發生工安意外，建築的二樓的天花板突然坍塌，瓦礫掉落至地面，導致3人遭活埋。（YouTube@ANNnewsCH）

點圖放大瀏覽：

+ 9

其中一名70多歲的男性被救出時已經沒有生命跡象，目前已被送往醫院搶救。還有一名30多歲的男性在事故中傷勢不明，已被送往醫院接受治療。消防隊員仍在搶救最後一名受困者。

據了解，意外發生當時建築物正在進行各項拆除工作，事發後消防隊員正使用刀具等工具切割障礙物，由於建築物密集，救援工作面臨一定的困難和挑戰。目前消防和警方正全力搶救剩下的受困者，同時也在調查事故發生的原因。

【延伸閱讀】瘋傳南京醫院「天花板突塌陷」傷者痛苦掙扎 網民：又是百姓設施

【延伸閱讀】瘋傳南京醫院「天花板突塌陷」傷者痛苦掙扎 網民：又是百姓設施

點圖放大瀏覽：

+ 16

延伸閱讀：

WHO：陸人類間質肺炎病毒拉警報！這年齡層陽性率激增 印度也有感染者

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】