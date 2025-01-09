英媒：馬斯克正密謀令英國首相施紀賢「提早下台」

撰文：張涵語
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據英媒引述知情人士稱，馬斯克（Elon Musk）曾與密友私下討論如何在下次英國大選前「罷免」英國首相施紀賢（Keir Starmer）。

報道指，馬斯克作為美國當選總統特朗普（Donald Trump）的關鍵戰友，正和其右翼盟友探討要如何破壞英國工黨政府的穩定。據知情人士稱，馬斯克一直在探究是否可以為其他政治力量建立支持——尤其是右翼民粹主義的英國改革黨（Reform UK），以迫使施紀賢提早倒台。

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

馬斯克在過去六個月中，似乎開始展現對英國政治的濃厚興趣，針對施紀賢政府的批評越見尖銳。此外，馬斯克與改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）早前曾在海湖莊園會面，令馬斯克或對改革黨捐款的傳聞甚囂塵上。

然而上周末突然跟法拉奇劃清界線，表示「改革黨需要一位新的領導人」，並且稱「法拉奇不具備所需的質素」。有接近馬斯克的消息人士透露，馬斯克一直在考察接替法拉奇擔任改革黨黨魁的可能人選。

2024年12月15日，英國改革黨黨魁法拉奇( Nigel Farage ) 在美國紐約市華爾街舉行的紐約青年共和黨俱樂部年度晚會上發表講話。（Reuters）
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