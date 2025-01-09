英媒：馬斯克正密謀令英國首相施紀賢「提早下台」
撰文：張涵語
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據英媒引述知情人士稱，馬斯克（Elon Musk）曾與密友私下討論如何在下次英國大選前「罷免」英國首相施紀賢（Keir Starmer）。
報道指，馬斯克作為美國當選總統特朗普（Donald Trump）的關鍵戰友，正和其右翼盟友探討要如何破壞英國工黨政府的穩定。據知情人士稱，馬斯克一直在探究是否可以為其他政治力量建立支持——尤其是右翼民粹主義的英國改革黨（Reform UK），以迫使施紀賢提早倒台。
馬斯克在過去六個月中，似乎開始展現對英國政治的濃厚興趣，針對施紀賢政府的批評越見尖銳。此外，馬斯克與改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）早前曾在海湖莊園會面，令馬斯克或對改革黨捐款的傳聞甚囂塵上。
然而上周末突然跟法拉奇劃清界線，表示「改革黨需要一位新的領導人」，並且稱「法拉奇不具備所需的質素」。有接近馬斯克的消息人士透露，馬斯克一直在考察接替法拉奇擔任改革黨黨魁的可能人選。
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