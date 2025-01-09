日本京都擬上調住宿稅 最多每晚收492港元 最快2026年3月實施
撰文：張涵語
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據日本放送協會（NHK）報道，日本京都市計劃將住宿稅提高到最高每晚1萬日圓（約492港元），預料最快在2026年3月實施。
報道指，京都市2018年開徵住宿稅，目前的稅額共分為3級，每人每晚住宿費未滿2萬日圓（約984港元），徵稅200日圓（約9.8港元）；住宿費2萬日圓以上而未滿5萬日圓（約2,460港元），徵稅500日圓（約24.6港元）；住宿費5萬日圓以上則徵稅1000日圓（約49港元）。
新的稅額將分為5級，最低稅額仍維持200日圓（約9.8港元）不變，但對象範圍從住宿費每晚未滿2萬日圓收窄至未滿6000日圓（約295港元），最高稅額則上調至1萬日圓（約492港元）。
NHK引述消息人士稱，市政府官員決定提高住宿稅是為了確保有更多資金用於應對過度旅遊和其他目的。市政府計劃在二月召開的市議會提交稅收條例的修訂內容。如果該變更獲得批准，京都市預計該項稅收每年可帶來約8,200萬美元（約6.38億港元）的收入。
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