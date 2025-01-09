洛杉磯2竊賊富人區「趁火打劫」被捕　檢察長：別想逍遙法外

美國加州洛杉磯山火持續，目前已造成至少5人死亡，逾1,000幢建築物被燒毀，10萬人須疏散。危難關頭下，竟有2名賊人趁火打劫，到富人區爆竊房屋，最終被逮捕。



據美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）在新聞發布會上表示，1月8日上午有2人爆竊被捕。竊賊的身份和犯罪細節尚未公布。

2025年1月7日，美國加州洛杉磯發生嚴重山火，受強風影響，山火已蔓延到6個山頭。圖為太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）一處山坡燃起熊熊大火。（Getty Images）

此次最先起火的太平洋帕利薩德區域（Pacific Palisades）是知名富人區，荷里活導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、影星亞當桑迪拿（Adam Sandler）、畢列谷巴（Bradley Cooper）和Hip Hop歌手 Dr.Dre 等明星都在這里有家。

盧納警告市民勿起邪念：「如果你想進入這些地區偷竊我們居民的東西，那我要告訴你：你會被抓到、逮捕、起訴。」

2025年1月8日，美國加州洛杉磯西部的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）一處住宅區，後面冒出濃煙和火焰。（Reuters）

洛杉磯檢察長則表示：「讓我說清楚，那些試圖從他人的痛苦和苦難中非法獲利的人——無論是搶掠、欺詐、盜竊、爆竊或任何其他形式的犯罪活動——都不會逍遙法外。」