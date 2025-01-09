韓國警方動員首都圈刑警拘捕尹錫悅　尹代表律師：或致內戰

據韓國YTN電視台1月9日報道，韓國警察廳國家調查本部8日向位於首都圈地區的4個警察廳發送公文，要求相關警察廳所屬刑警配合拘捕遭彈劾停職的總統尹錫悅。

尹錫悅的法律團隊警告，若公調處以武力拘留尹錫悅，將引發民眾強烈反對、或致內戰。



YTN電視台報道指，收到公文的包括首爾警察廳、京畿南部警察廳、京畿北部警察廳以及仁川警察廳，其可動員人數超過900人。

2025年1月9日，韓國首爾，尹錫悅支持者在總統官邸附近集會。(Reuters)

尹錫悅的法律團隊稱，尹錫悅不會逃跑或破壞證據，一旦公調處試圖強行以武力拘留和拘禁尹錫悅，將引發民眾強烈反對，稍有差池即可能在嚴重分裂的韓國引發「內戰」。

韓聯社還引述其律師指出，尹錫悅目前健康狀況良好，但仍在為無法實現戒嚴令的初衷而憂心。

2024年12月28日，民眾韓國首爾舉行反總統尹錫悅的集會。圖為一個代表尹錫悅的雕像被放在籠子中，它身前的木板上掛着鐵鍊，且貼有尹錫悅的照片。（Reuters）

韓國首爾西部地方法院7日再次簽發針對尹錫悅的逮捕令，韓國高級公職人員犯罪調查處長吳東運在韓國會接受質詢時表示，將抱着「最後一次」拘捕尹錫悅的心情展開針對尹錫悅的逮捕。尹錫悅的代表律師9日對此表示，首爾西部地方法院簽發的逮捕令不符合程序，將不予配合。