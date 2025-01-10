卡特國葬周四舉行　拜登致悼詞：他的一生關鍵在於「品格」

美國已故前總統卡特（Jimmy Carter）國葬美國當地時間周四（9日）上午在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行。現任總統拜登（Joe Biden）發表講話稱，卡特的生活和遺產可以歸納為一件事，那就是「品格」（Character）。



拜登表示：「品格的力量不僅僅是我們所擁有的頭銜或權力」。

周四將是為期六天的追悼儀式的最後一天。儀仗隊隨後把靈柩移送到華盛頓國家大教堂。儀式周四上午開始，軍人將卡特覆蓋旗幟的棺材抬下美國國會大廈的台階，並運送到大教堂。現場還會鳴放21響禮炮。

美國當選總統特朗普（Donald Trump）8日抵達國會山莊圓形大廳（Capitol Rotunda），向卡特致敬。包括特朗普、奧巴馬（Barack Obama）和拜登在內5名現任或前任總統都到華盛頓國會山莊圓形大廳進行弔唁。

卡特於1924年出生，在佐治亞州度過了他一生中的大部分時間，並於去年12月29日去世，享年100歲。

國葬結束後，卡特的遺體、他的四個子女和其他家庭成員將乘飛機返回佐治亞州小鎮萊恩斯（Plains）舉行第二次追悼會並下葬。