洛杉磯山火增至7死　約18萬人須撤離　市長火災之初身處國外捱批

美國加州洛杉磯山火持續，截至1月9日已造成至少7人死亡，近18萬人被安排撤離，另有20萬人收到疏散警告，至少10,000多幢建築被燒毀。與之同時，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）因在山火爆發之初身處國外而遭外界批評。



路透社9日報道，洛杉磯消防部門表示，當日風勢比預期中弱，有助消防人員減緩火勢的蔓延。

美媒同日稱，不過火勢仍然有向外蔓延之勢，新的山火於當日下午較後時間在聖費爾南多谷（San Fernando Valley）爆發，迫使政府向附近地區發疏散令。

洛杉磯警長盧納（Robert Luna）在記者會上表示，死亡人數可能會上升，並補充指僅伊頓大火（Eaton Fire）就已損壞或摧毀4,000至5,000座建築物。

2025年1月8日，美國加州Altadena，洛杉磯山火在強風助長下迅速蔓延，當地有車輛和房屋被燒毀。（Reuters）

在山火肆虐之際，巴斯卻繼續隨總統拜登（Joe Biden）派出的代表團前往非洲加納，參加納新總統就職典禮，直到8日才返回洛杉磯，而遭批評。

美媒報道，巴斯在機場被記者詢問她是否應該為自己在火災期間身處國外而向洛杉磯民眾道歉，但她拒絕回答問題。

2024年12月9日，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在美國加州就房屋問題舉行記者會。（Reuters）

她當日晚上稱，在她返國途中，她一直與當地、聯邦和縣官員保持持續聯繫，以協調火災應對措施，又指她已乘坐軍用飛機，以最快的方法返回洛杉磯。

另外，白宮於9日表示，為應對加州山火，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）取消了即將前往新加坡、和德國的行程。