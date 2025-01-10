巴基斯坦獸父性侵兩姊妹1年　遭對方報復燒死　母疑合謀灌醉丈夫

巴基斯坦一對同父異母的姊妹遭父親持續性侵1年後，忍無可忍下終決定在元旦日趁父親睡覺時在他身上淋油放火，導致他全身嚴重燒傷，在送院7天後宣告不治，事後2名少女被捕。她們的母親、該男子的2名妻子被指有份合謀灌醉他，以方便2女下手。



英國《每日郵報》1月8日報道，這名男子與3名妻子生下10名兒女，後來其中一名妻子去世後，他便和剩下的2名妻子和兒女住在旁遮普省Gujranwala市。

2025年1月1日，巴基斯坦一對同父異母的姊妹遭父親持續性侵1年後，忍無可忍下終決定在元旦日趁父親睡覺時在他身上淋油放火，導致他全身嚴重燒傷而亡，事後2名少女被捕。（Getty/示意圖，非當事人）

2名少女指控，父親已持續強姦姊姊長達1年，還曾兩度企圖強姦妹妹，並指她們正是這原因而計劃殺死父親。警方透露，2人還將自已的行為形容作「找到永久解脫的方法」。

她們承認，趁父親入睡後用繩子將他綁住，再把從電單車上取來的汽油淋在他身上，隨後放火點燃。其他兄弟姊妹見狀致電姑姑求救，她立即報警將男子送醫，並指控男子的2名妻子協助女兒們將他灌醉。

2011年8月14日，巴基斯坦卡拉奇（Karachi），人們當地聚集慶祝巴基斯坦獨立紀念日，一名男子手持巴基斯坦國旗。

報道稱，妻子們早已知悉男子的惡行，但對2名女兒的「殺父計劃」則毫不知情，目前其中一人被捕，另一人則被警方調查中。警方稱，他們希望能在未來幾天內完成調查，並將案件提交給法庭處理。