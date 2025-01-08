OpenAI行政總裁Sam Altman否認親妹性侵指控：她有精神健康問題

綜合外媒報道，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）的妹妹安（Ann Altman）周一（1月6日）向法院提訴，指控他自1997年到2006年間對她進行性侵，並要求賠償逾7.5萬美元（約58.3萬港元）。奧爾特曼與家人隨後發表聲明稱指控不實，還指出安面臨着「精神健康挑戰」。



安在向密蘇里州東區聯邦法院提起的訴訟中，稱性侵發生於密蘇里州家中，當時她3歲、奧爾特曼12歲；她指性侵「每周發生幾次」，稱自己被奧爾特曼「誘騙和操縱」，讓她「相信這些性行為是她自己的主意」。安表示性侵導致了她嚴重的情緒困擾、精神痛苦和抑鬱。

人工智能（AI）聊天機械人程式ChatGPT母公司OpenAI表示行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）1月11日證實，他10日在夏威夷與相戀9年的男友馬爾赫林（Oliver Mulherin）結婚。

奧爾特曼周三在社交平台X（舊稱Twitter）上和母親Connie、兄弟Max和Jack共同發表聲明、否認了指控，稱安的說法傷人且完全不屬實。他們表示，安正面臨精神健康方面的挑戰、家人多年來以多種方式支持安，奧爾特曼本人每個月也會在生活費和房租上給她提供幫助，更曾提出給她買樓，但妹妹還是索取更多金錢。

早在2021年，安就在X上指控兄弟們對她實施性侵、精神上和經濟上等方面的虐待，「主要是來自奧爾特曼」。聲明還指，一家人表示本來不想公開回應，但安決定對簿公堂令他們不得不這樣做。