洛杉磯山火持續肆虐 衛星影像曝火頭爆炸式向外蔓延
撰文：劉耀洋
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美國加州洛杉磯山火繼續肆虐，截至1月9日已造成至少10人死亡，近18萬人被安排撤離，最少10,000多幢建築被燒毀。美媒報道，衛星影像紀顯示火勢之大從外太空都能清楚看見，且紀錄了各火頭如何在數天內以爆炸性增長向外蔓延。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）8日報道，大氣研究合作研究所（CIRA）在山火爆發後，持續在社交媒體X上更新火勢的衛星影像。
洛杉磯太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）7日爆發的山火，一開始還未能從太空中清楚看到，但隨著風速來到每小時65公里以上，其在衛星影像上也愈趨明顯，意味着火勢已迅速向外蔓延。
直到7日晚間，衛星影像除了可見帕利塞德山火面積擴大外，還可從影片右上方看到第二場山火「伊頓野火」（Eaton Fire）從阿爾塔迪納（Altadena）地區附近燃起。
CIRA翌日再上傳另一衛星影像顯示兩處火勢持續蔓延，並表示它們總共已燒毀逾4000公頃土地。
CIRA最新上傳的衛星影片中，能夠總覽從7日起加州多個火頭的蔓延動態：
山火至今仍未受控，目前未知起火確實原因，但《紐約郵報》引述網媒News Nation稱，其中一個山火懷疑由縱火引起，消息指1人被捕。
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