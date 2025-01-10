洛杉磯山火｜市政府早前砍近2億消防預算　遭警告應對能力受限

美國加州洛杉磯山火持續蔓延，至今已造成10死、逾18萬人疏散，成為該市史上破壞性最強的山火。據《紐約時報》，該市近期剛好將消防部門資金削減2300萬美元（約1.8億港元），令市長巴斯（Karen Bass）成為眾矢之的。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指，削減的資金中包括約700萬美元（約合5450萬港元）的消防員加班費用，原本用於培訓、火災預防等關鍵工作。

2025年1月8日，美國加州Altadena，洛杉磯山火在強風助長下迅速蔓延，當地有車輛和房屋被燒毀。（Reuters）

報道指，洛杉磯市消防總長克勞利（Kristin Crowley）上月4日曾致信消防專員委員會（Board of Fire Commissioners），稱預算削減「對消防局維持核心業務的能力產生了不利影響」、「嚴重限制消防局準備、訓練和應對大規模緊急情況的能力」。

不過，市議會也在11月批准了提高員工新進和醫療福利的2.03億美元（約15.8億港元）的資金，《紐約時報》稱，這實際上令本財年的消防預算比上一個財年多出5300萬美元（約4.1億港元）。

2024年12月9日，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在美國加州就房屋問題舉行記者會。（Reuters）

市長巴斯9日也澄清，預算削減並沒有影響到消防部門處理正在發生的火災的能力，惟此言並未能平息民憤。《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）老闆黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）也在社交平台X上抨擊市長：「發生火災也不奇怪」。