洛杉磯山火｜消防局長何以被推到輿論風口：只顧LGBTQ+不務正業？

美國加州洛杉磯山火持續，大火至今已迫使約18萬人撤離。當地人目前除了批評加州州長紐森（Gavin Newsom）及洛杉磯市長Karen Bass無能外，還將矛頭指向洛杉磯消防局（LAFD）局長克勞利（Kristin Crowley），不少人更對她深感憤怒，原因為何？



發生了什麼事？

據美國當局表示，四處火災已燒毀 4,000 多英畝土地，且尚未受到控制，而一些消防栓已經乾涸，導致他們無法阻止火勢。面對這樣的情況，不少網民猛烈批評這位局長領導消防部門不力。

LAFD隊長Erik Scott早前接受美媒訪問時表示：「在撲滅這場山火時，我們確實遇到了一些水壓方面的挑戰。洛杉磯水電局主動填滿了所有可用的儲水箱，包括位於太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的三個100 萬加侖水箱。 然而，水資源供應受高海拔地區影響，由於這些地區的水箱補給有限，部份消防栓受到影響、變慢，這對我們的消防工作造成了挑戰。」

不少美國網民對這些情況感到十分不滿，他們批評：「洛杉磯消防局長更關注 LGBTQ+活動，而不是補充水庫」。

不少美國網民批評克勞利說：「洛杉磯消防局長更關注 LGBTQ+活動，而不是補充水庫」。

克勞利是誰？

克勞利是第一位擔任洛杉磯消防局局長的女性，也是第一位公開的 LGBTQ+ 人士。她的另一半是一名退休女消防員。在2022年就任局長前，克勞利已在消防部門工作了22年，曾擔任過消防部門的消防員、護理人員、工程師、消防檢查員、隊長、營長、助理局長等崗位；其中，她於2016年成為洛杉磯首位女性消防隊長。

克勞利的前任消防局長，因制止消防局內部的性別歧視和種族歧視行為做得不夠而辭職；時任洛杉磯市長Eric Garcetti表示，提名克勞利任局長並非因為她的性別，而是因為看中她應對公共安全挑戰的能力。

LAFD近年更加著重覺醒主義（wokeism）和多元、公平與共融（DEI）計畫。(LAPD)

將矛頭指向克勞利的背後……

過去幾年，LAFD試圖改造自身，使其在以嚴重的山火風險而聞名的地區，變成更加「公平和包容」的地區，更加著重覺醒主義（wokeism）和多元、公平與共融（DEI）計畫。

作為當地消防局首位公開承認自己是 LGBTQ 身份的負責人，她在LAFD推出了不少相關的改革，包括列出一張圖表來追蹤每位員工的種族，以確保多樣性，還有舉辦有關隱性偏見的研討會以促進公平，以及將女性消防員的比例提高一倍的目標。

據稱，LAFD還希望將 DEI 提升到技術創新和災難復原能力之上，成為局方一大指標。2023 年，LAFD成立了 DEI 局，旨在推動關鍵的相關的策略和措施，以改善部門的工作環境和績效。LAFD在 2022至2023 年期間在 DEI 上花費了 100 萬美元。

如今，洛杉磯大片地區陷入熊熊烈火，不少人質疑克勞利是否應該更多地關注消防準備和火災預防，而不是促進政治化的社會正義？不過，有分析指，克勞利和LAFD不應為這場山火負責，因大火已經遠遠超出了該局的能力範圍。

大火在周二（7日）席捲洛杉磯。（Reuters）

上月已作預警

事實上，據一份部門備忘錄顯示，在今次大火發生前一個月，克勞利已警告稱，預算削減正在阻礙緊急應變。

根據市府的預算文件，2024至25 財政年度和 2023至24 財政年度之間，該市消防部門的資金減少了 1,760 萬美元，相當於2%。然而，市議會於去年 11 月批准與消防員工會簽訂一份為期四年、價值 2.03 億美元的合同，將從預算的普通基金中撥款，幫助提高員工的工資和醫療福利。

克勞利當時還表示，700萬美元的加班時間減少「嚴重限制了該部門準備、訓練和應對大規模緊急情況的能力」，並影響了其清理灌木叢檢查和住宅檢查的能力。