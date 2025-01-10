洛杉磯山火｜Paris Hilton看電視始發現大屋被毀：心碎無言｜有片

美國洛杉磯山火持續，截至1月9日已造成至少10人死亡，至少10,000多幢建築物被燒毀。美國眾多影星名人都在當地擁有住宅，其中名媛Paris Hilton撰文指，她是觀看電視直播始發現其位於馬利布（Malibu）的大宅已在大火中付諸一炬，事件令她心碎。她其後分享現場影片，事發地一片頹垣敗瓦。



Paris Hilton在其個人Instagram分享在電視直播中發現其大宅已被焚毀：

Paris Hilton表示，她是觀看電視直播始得悉自己的大宅已被燒毀。她撰文指：「我感到心碎與無言以對。 我與家人安坐家中看電視新聞直播，眼睜睜看着我們位於馬利布的家園，這是任何人都不應該經歷的事情，這個家是我們留下許多寶貴回憶的地方。

美國名媛Paris Hilton與兩位兒子Phoenix和London。（IG@parishilton）

這是Phoenix（Paris Hilton大兒子）踏出第一步的地方，也是我們本來期望與London（Paris Hilton小兒子）建立人生回憶的地方。」

Paris Hilton其後分享大宅被焚毀的現場影片，對事態表示震驚及無法接受：

Paris Hilton撰文指：「我站在這裡，曾經是我們家的地方，心裏的悲傷真是難以形容。但現在，站在這裡親眼目睹這一切，感覺我的心碎成了一萬片。」

她又指：「更讓我心碎的是，我知道這不只是我個人的故事。很多人都失去了一切。不僅僅是牆壁和屋頂，還有那些讓這些房子成為家的回憶。」