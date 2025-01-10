馬斯克續介入歐洲政治？　與德國極右另類選擇黨魁訪談促民眾支持

全球富豪馬斯克（Elon Musk）1月9日於旗下社交平台上載影片，他在片中訪問德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel），並促請德國民眾投票支持該黨。



路透社10日報道，訪談在馬斯克的社交平台上以直播形式進行，時長74分鐘。兩人用英文對談，談論內容涵蓋德國政治、能源政策、移民政策及火星等議題。

馬斯克與德國極右另類選擇黨魁魏德爾在社交平台進行訪談直播：

德國將於2月23日舉行大選。馬斯克在訪問開首，稱呼魏德爾為競逐德國大選的主要候選人。

據英國《衛報》1月9日公布的最新民調，魏德爾所屬的另類選擇黨以19.3%的支持率排第二位，但其他主要政黨已排除和AfD結盟的可能性，代表魏德爾成為總理的機會微乎其微。

馬斯克在訪問中呼籲，如果德國人對現狀不滿，就必須投票支持改革，而他強烈建議民眾投票支持另類選擇黨。

魏德爾堅持另類選擇黨屬保守派和自由意志主義（libertarianism），但被主流媒體「抹黑」為極端主義政黨。

2024年11月26日，前德國總理默克爾（Angela Merkel）在柏林出席她的回憶錄《自由：回憶錄1954-2021》（Freiheit: Erinnerungen 1954 – 2021）的發布會。（Reuters）

在能源政策方面，魏德爾猛烈抨擊前總理默克爾（Angela Merkel）關閉德國核電站的決定，更指對方毀了德國。她表示對方不需要很聰明，都應該知道無法僅靠風能和太陽能去支撐德國這個工業發達國家。

馬斯克完全同意她的觀點，指個人雖支持太陽能和風能，但也認為一個國家應保持能源多樣化，有某種形式的化石燃料能源和核能。

2025年1月9日，德國極右翼另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel）在其辦公室與全球首富馬斯克（Elon Musk）在德國柏林的X平台上進行網上訪談之前合照。（Reuters）

談到地緣政治，馬斯克指美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）很快就會解決俄烏戰爭。

魏德爾同意馬斯克的觀點，稱她希望特朗普政府能結束這場恐怖的戰爭。她又痛批歐洲無法解決這個問題，完全依賴美國，並讓針對俄羅斯的衝突升級。

全球富豪馬斯克（Elon Musk）1月9日於旗下社交平台上載影片，他在片中訪問德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel），並促請德國民眾投票支持該黨。(X@Alice_Weidel)

魏德爾更指特朗普在競逐總統期間，現任德國政府對待特朗普的方式令人難以置信，表示因看到特朗普被貶損讓她感到痛苦。