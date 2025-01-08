英超︱馬斯克父親承認兒子有意收購利物浦　芬威體育這樣回應

身家逾4000億美元的世界首富馬斯克（Elon Musk）父親埃羅爾馬斯克（Errol Musk）接受英國Times Radio訪問時，宣稱兒子有意收購英超球會利物浦。

就算明知可信程度有限，由於內容實在太震撼，還是在網上被瘋傳。



馬斯克父親表示，兒子有意收購利物浦。（路透社）

馬斯克父：是的，阿仔想買利物浦，不過……

埃羅爾被問到馬斯克是否有意收購「紅軍」時，他最初笑着避而不談：「我不能發表評論，不然他們會提高售價。」在電台節目主持人再度追問下，埃羅爾才回答：「是的，不過這不代表他（馬斯克）正在收購。他會想這樣做，明顯地，任何人都會想（收購利物浦）吧，包括我在內。」

埃羅爾續稱，一家人與利物浦關係不淺：「馬斯克的祖母在利物浦出生，我們在這裏有親戚。很幸運地我們也認識披頭四（The Beatles）成員，因為他們跟我部分家人一同成長。」埃羅爾指他們一家人與利物浦這個地方感情深厚。

利物浦目前由芬威體育集團持有，該集團已否認傳聞。（路透社）

芬威體育：No truth to these rumors

近日馬斯克接受訪問時，曾形容對祖母的記憶是「組成他童年的重要部分」，當中包括小時候在默西塞德郡度假的時光。

馬斯克父子近期言論，自然引發這位世界首富收購利物浦的傳言，不過持有利物浦的美國芬威體育集團（Fenway Sports Group，下稱FSG）已迅即斷言否認。約翰亨利（John Henry）創立的FSG在2010年以3億英鎊收購「紅軍」。英國《天空體育》指FSG未收到任何報價，而且利物浦是非賣品；美聯社已就此事聯絡FSG，對方發言人回應：「這些謠言都不是事實（No truth to these rumors）」。

在X（前稱Twitter）可見，利物浦球迷普遍對收購傳聞持反對意見，他們認為常有爭議言論的馬斯克會毀掉球會，更有人開玩笑指利物浦如被馬斯克收購後會被改名為「Xpool」。