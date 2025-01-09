梅洛尼否認與馬斯克談論星鏈交易　不認為特朗普會用武力吞併他國

路透社報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）周四（1月9日）表示，從未與馬斯克（Elon Musk）討論過利用其航天公司SpaceX旗下的星鏈（Starlink）為軍方提供安全通訊的潛在交易；但需要在馬斯克與歐盟衛星方案之間做出選擇。梅洛尼同時表示，不認為美國候任總統（Donald Trump，又譯川普）上台後，會動用武力吞併其他地區。



與馬斯克關係良好的梅洛尼表示，國家利益是她評估是否與SpaceX等企業簽約的「唯一考慮」，不會因為友誼或政治觀點而動搖。

2025年1月9日，意大利總統梅洛尼（Giorgia Meloni）在羅馬參加她的年終新聞發布會。（Reuters）

據報道，該項目價值15億歐元（約120.4億港元），為期5年，但受到意大利反對黨的尖銳批評，質疑是否應將敏感通訊的處理工作交給馬斯克。

梅洛尼在記者會上表示：「問題在於，SpaceX只是一家私人企業，還是（帶有）馬斯克的政治想法？」

2022年12月19日，SpaceX 標誌和馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

該國正在評估馬斯克的天基電信系統，能否為意大利政府、外交官和在地中海敏感區域工作的國防官員提供安全通信。與歐盟的IRIS2衛星系統相比，馬斯克的安全服務將是更直接的解決方案。但IRIS2面臨超支和融資問題，預計在2030年底之前不會全面部署。

梅洛尼表示，意大利面臨如何保護其敏感通訊的困境，需要在兩種次優解決方案之間做出選擇。