洛杉磯山火｜英媒：消防局長與市長開會後懷疑被炒

美國洛杉磯多處山火持續肆虐，目前至少11人死亡，超過1萬棟建築被燒毀，當地民眾對救災不力的指責聲音此起彼落。據英國媒體報道，飽受批評的洛杉磯消防局長（Los Angeles Fire Department Fire Cheif）克勞利（Kristin Crowley）被傳召與市長巴斯（Karen Bass）開會後已被撤職，但其後市長辦公室發聲明確認二人有舉行會面，並沒有提到解職一事，強調現階段當務之急是撲滅火災並保護洛杉磯的居民。



英國《每日郵報》（Daily Mail）1月11日引述消息人士報道，洛杉磯消防局長克勞利在與市長巴斯舉行會面前，與其下屬工作人員擁抱告別。

據報道，會面之後就傳出克勞利已被解僱的消息。市長辦公室其後向當地媒體表示，指克勞利仍然在位。市長辦公室向媒體發表的官方聲明指，兩人確實「見過面」，但並未提及克勞利是否仍留任。

當地媒體ABC7的記者Josh Haskell在社交媒體X上撰文指，市長辦公室已正式否認克勞利被解僱的說法。

據《每日郵報》的報道，10日晚上克勞利與市長開完會回來後，她告訴辦公室工作人員，她「仍未被解僱」。

圖為洛杉磯消防局長（Los Angeles Fire Department Fire Chief）克勞利（Kristin Crowley）。（洛杉磯消防局官網）

一位接近克勞利辦公室的消息人士指：「在她走進會議室（見市長），她與在場的所有人道別，因為她表示，這次會議的目的就是要解僱她。」

這名消息人士表示，消防局長與市長的會面似乎改變了事態最終的結果。

圖為洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）。（洛杉磯市長官網）

「要不就是巴斯意識到解僱克勞利等同自殺，並恢復了理智，或是克勞利成功勸服了她。」

圖為洛杉磯消防局長（Los Angeles Fire Department Fire Chief）克勞利（Kristin Crowley，左）與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass，右）。（洛杉磯消防局與洛杉磯市長官網）

克勞利其後回到其辦公室，告訴同事「我仍未被解僱」，然後就和其他高層去開會。