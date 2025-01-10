洛杉磯山火｜多間名人大宅付之一炬　湯漢斯「星爵」等倖免於難

美國加州洛杉磯多處發生山火，至少10人喪生，被焚毀房屋不計其數，當中包括不少名人的大宅，不過亦有荷里活知名人士的房屋避過一劫。



《每日郵報》及著名娛樂網站TMZ報道，根據取得的片段和照片顯示，山火蹂躪洛杉磯豪宅區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades），不過金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）位於當地一個懸崖上的就沒受影響，甚至連屋頂和草坪都沒有灰燼，反而是他大宅後面的鄰居就遭殃。

湯漢斯憑《劫後重生》獲提名奧斯卡影帝，如今他所居住的洛杉磯太平洋帕利薩德亦需要準備劫後重生。（劇照）

湯漢斯亦為洛杉磯山火受災居民之一。（視覺中國）

而多次與湯漢斯合作的名導史提芬史匹堡（Steven Spieiberg）亦是太平洋帕利薩德的居民，其地中海式別墅風格的大屋同樣沒被祝融「光顧」，TMZ更形容是這位傳奇導演的勝利。

荷里活名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的大屋避過遭山火吞噬的厄運。（Getty Images）

另外外父是前加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）曾「求神拜佛」希望自己在太平洋帕利薩德的住宅不受火焰侵襲，結果似乎有效，其價值估計達1560萬美元的大宅安然無恙。他在社交平台留言，呼籲公眾為當地居民、救援人員及受影響人士祈求平安。

Chris Pratt在社交平台留言，感謝消防及救援人員努力保障民眾安全，並呼籲大家在這個艱難時刻互相扶持。圖為他飾演《銀河守護隊》星爵的劇照。

不過並非所有人都是如此幸運，這場災難已經焚毀大約3萬英畝的土地，數以萬計人士被迫疏散，造成的損失估計超過520億美元，成為洛杉磯史上經濟損失最嚴重的火災。