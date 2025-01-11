洛杉磯山火增至11死2火場區域宵禁　拜登稱災區像戰場：如遭轟炸

美國加州洛杉磯多處發生山火，目前至少11人死亡，約1萬棟建築被燒毀，無數社區化為灰燼。總統拜登（Joe Biden）1月10日表示，死亡人數可能會增加，並把災區的殘破景象形容為尤如「戰爭場景」（War scene）。另外，洛杉磯東西兩側的帕利薩德山火（Palisades Fire）以及伊頓山火（Palisades Fire）火場地區將實施宵禁。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）10日報道，洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）表示，約15.3萬人仍處於撤離令之下，另約有16.6萬人面臨疏散警告。

美國加州山火持續，總統拜登（Joe Biden）周二（8日）參觀洛杉磯地區一個消防站，聽取情況通報。（Reuters）

另外上述兩火災的災區在9日與10日實施宵禁，民眾由晚上6時至凌晨6時不得進入宵禁範圍，違例者可被罰款1,000美元（約7,789港元），甚至監禁。盧納表示，措施是要確保撤離區域內公眾和財產安全，防止搶掠和盜竊。

盧納稱，國民警衛隊已出動400名人員協助封鎖道路並保護疏散區域的重要基礎設施，預計更多人員將於10日晚或11日抵達當地進行戰略部署。

法媒稱，拜登同日在白宮舉行的火災簡報會上表示，有明確的證據表明災區存在搶劫行為，並指到政府正向國民警衛隊提供支援。期間他將災區形容為戰區，表示「這（災區）讓我想起戰爭場景，其中某些目標遭到轟炸。」

這張攝於2025年1月10日的鳥瞰圖中，可以看到美國加州洛杉磯太平洋帕利薩德社區（Pacific Palisades）發生大火後被燒毀的房屋殘骸。（Reuters）

隨着連續數日助長火勢的狂風有所緩和，消防隊員終於開始試圖控制帕利薩德山火以及伊頓山火。截至10日，8%的帕利塞茲火勢已被控制，而伊頓火勢的進度則只有3%。