英國研究：老婆收入較高　老公幸福感較低　更易有精神健康問題

常言道，健康就是財富，亦有人認為財富可以帶來健康。英國最近有一項研究卻指出，老婆搵錢比老公多，丈夫幸福感會較低，而且更容易有精神健康方面的問題。



近年來，從美國樂壇天后Taylor Swift到澳洲影星妮歌潔曼（Nicole Kidman），許多知名女性的收入及身家都比她們的另一半高，而她們的伴侶似乎亦不介意；但來自英國杜倫大學（Durham University）的最新研究卻指出，情況可能並非如此。

澳洲知名女演員妮歌潔曼（Nicole Kidman，右）與粉絲熱情互動。（Reuters）

英國杜倫大學（University of Durham）科學家Demid Getik博士表示，研究團隊分析於2001年結婚的瑞典異性夫婦的收入和心理健康情況。結果發現，女性收入較高負責養家，夫婦雙方出現心理健康問題的風險較高，尤其是丈夫。

研究團隊追蹤上述夫妻10年，或觀察到他們離婚為止（受試者中最後有20%離婚），當妻子的收入開始超過丈夫，夫妻二人確診出心理健康問題的機會率增加8%，而單獨看男性的話，機會率更是增加了11%。

對於男性來說，這種增長主要是由於與濫用藥物相關的精神健康確診所致，而對於女性來說，這種增長則是由於腦神經和壓力相關的疾病所致。

2024年1月28日，美國國家美式足球聯盟（National Football League，NFL）堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）的87號球員Travis Kelce（左）在球賽後與女友Taylor Swift（右）一起慶祝。（Getty）

研究人員指出，這項研究顯示夫妻的相對收入，在各自的心理健康扮演着重要角色，即使是在瑞典這樣兩性關係看似較為平等的社會也不例外。

研究人員並未研究這背後的潛在原因，但很可能是因為，傳統觀念普遍認為，丈夫應該是夫妻中搵錢較多的一人，顛覆這個定位可能會為男性帶來額外的精神壓力。