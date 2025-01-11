韓國Hershey's好時之吻突然大賣　竟然與撐彈劾尹錫悅有關？

韓國媒體報道，朱古力品牌好時（Hershey's）旗下的好時之吻（Hershey's Kisses）近日在韓國銷量急升，原因竟然與總統尹錫悅有關。首爾近日氣溫一直在攝氏零下，而在總統府官邸外，一直有支持彈劾尹錫悅的示威者靜坐抗議。他們用銀箔保溫毯包裹身體，以抵禦嚴寒和大雪。這些毯子看上去就彷如好時之吻的銀箔包裝紙，示威者因而得名「吻之示威者」（Kisses Protestors）。這個聯繫造就好時之吻在便利店銷量急升。



韓國有網民認為支持彈劾尹錫悅的示威者披上銀箔保溫毯，外型就好似好時之吻朱古力的包裝：

《韓國時報》1月7日報道，韓國某大型連鎖便利店6日發現，平時銷量一般的好時之吻朱古力（Hershey's Kisses），銷量居然比上週增加了8.4%，而這一切居然跟去年12月頒布戒嚴令，導致被國會彈劾停職的總統尹錫悅有關。

5日首爾降下大雪，在漢南洞總統官邸外支持彈劾尹錫悅的示威者拿出銀箔保溫毯裹身抵禦嚴寒，看起來彷如包着鋁箔紙的好時之吻朱古力，因而帶動便利店銷售的好時之吻朱古力熱賣。

韓國有不少網民分享國會議員鄭惠京（정혜경 ，Jeong Hye-kyung）在總統官邸外裹着保溫毯靜坐抗議的照片，並將其照片與好時之吻朱古力的照片相提並論。

據報道，一名經常上綜藝節目的大學物理系教授Kim Sang-wook在社交媒體上表示：「保溫毯是美國太空總署（NASA）的一項發明，用於在太空中保溫。你大可以稱呼這些「吻之示威者」為來自太空的勇士。」