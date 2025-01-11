被踢爆屬詐騙後 事主嘲諷「緬甸好玩嗎？」對方竟誠實透露慘況
撰文：TVBS新聞網
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中國演員王星，日前前往泰國拍戲一度失聯，結果竟是被綁架到緬甸詐騙園區，所幸已成功獲救，順利回家報平安。值得關注的是，Facebook專頁「麥克風的市場求生手冊」也公開詐騙集團的訊息，在詢問對方「緬甸好玩嗎？」後，意外收到詐騙集團直接傳來的一張照片，坦承「很慘！」
「找海外工作時務必要提高警覺…」Facebook專頁「麥克風的市場求生手冊」於1月9日發文，公開一張疑似網友與詐騙集團的對話截圖；畫面中能夠看見，對話由詐騙集團開始，並主動表示，「您好，加入社團後不能打廣告，可以做到嗎？謝謝」，因識破是詐騙集團手段，網友忍不住嗆對方，「緬甸好玩嗎？」
怎料，疑似詐騙集團的對方竟回傳一張照片，仔細一看，圖中主角應是所謂的「豬仔」，身穿短袖衣褲以及拖鞋坐在電腦前，看起來是正在敲鍵盤工作。令人震驚的是，「豬仔」的右手直接被銬在椅子上，似乎被詐騙集團控制，避免逃跑，而對方也坦言，「很慘的」、「所以說，很慘的」。
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貼文一出，瞬間引起網友關注和熱議，不過「豬仔」圖的真實性仍待進一步確認以及釐清；對此，網友們嚇壞留言：
．「之前我還嗆過這種騷擾，突然覺得不忍」
．「竟然還有上銬」
．「直接不裝了」
．「你看到一瞬間，他銬的是一輩子」
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