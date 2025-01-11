加拿大政客反擊特朗普：邀西岸三州加入　有免費醫療及槍管｜有片

加拿大和美國的「吞併之爭」近來有越演越烈之勢，被候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）羞辱為「加拿大州長」的特魯多（Justin Trudeau）宣布將辭任黨魁及總理後，多名加拿大官員相繼站了出來反擊特朗普的言論。



「讓我們吞併美國三個州如何？」面對特朗普的「吞併威脅」，加拿大綠黨領袖梅爾（Elizabeth May）在1月8日的記者會上作出反擊。

「請聽着，特朗普，要不我們也做個交易？」她在記者會上表示，「你以為加拿大想成為美國的第51個州嗎？但或者加州（California）還想成為加拿大第11個省呢！怎麼樣？」

加拿大綠黨黨魁梅爾在記者會上邀請美國西岸三個大州加入加拿大：

「加州、俄勒岡州（Oregon）、華盛頓州（Washington）？」梅爾向這三個州的州長喊話，「加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）還有俄勒岡州州長科特克（Tina Kotek），你們想不想就此事發起一次全民公投？」

「你們將能享受全民免費醫療，還有你們的國會因避忌槍械企業說客，而不敢通過的槍械管控法案。」

「我們加拿大可是早就有嚴格的槍械管控法案。」

2025年1月3日，加拿大綠黨黨魁梅爾（Elizabeth May）在記者會上反擊美國候任總統特朗普（Donald Trump）讓加拿大成為美國第51個州的提議，反建議美國西岸三個州加入加拿大，因為加拿大擁有免費醫療和嚴格的槍械管制。（網絡圖片）

「特朗普先生，你想想看，這樣一來你可以擺脫這些總是投票給民主黨的州了！」她繼續說道，「你知道還有什麼嗎？我們將桑德斯（Bernie Sanders）從你手中奪走。」現年82歲的佛蒙特州參議員桑德斯曾炮轟特朗普是「病態、騙子」，稱其是「美國歷史上最糟糕的總統」。

最近一段時間，特朗普沉迷在「領土擴張」的美夢中，多次點名加拿大成為美國「第51個州」。在外界看來，這種想法很不切實際，

1月8日，特朗普又一次在其自創社交媒體「真相社交」上再次發佈新地圖。圖中包含美國、加拿大和格陵蘭島，並且這三個地區均被塗成黃色。

2024年1月9日，特朗普（Donald Trump）在其社交媒體平台上載一張地圖，美國、加拿大及格陵蘭（Greenland）均被塗上黃色。他並沒有解釋地圖的含義。（Truth Social@realDonaldTrump）

但特朗普並未解釋這張地圖的意義。

梅爾並不是首位反擊特朗普的加拿大官員。

繼加拿大外長斥責特朗普「不了解加拿大因何而強大」後，加拿大能源部長、新任總理熱門人選威爾金森（Jonathan Wilkinson）緊隨其後，8日駁斥稱特朗普的言論是「完全錯誤」的。

安大略省省長福特（Doug Ford）6日也曾表示，加拿大可以購買美國阿拉斯加和明尼蘇達州，而不是成為美國的一部份。

加拿大安大略省長福特（Doug Ford）表示，不如讓加拿大買下美國的阿拉斯加州（Alaska）和明尼蘇達州（Minnesota）。（X@fordnation）

「我們買下阿拉斯加怎麼樣？我們會同時買下明尼蘇達州和明尼阿波利斯。你知道，這是不現實的。」福特後來澄清說，他這麼說只是在開玩笑。

加拿大企業家、真人騷節目《創智贏家》的明星投資者奧利里（Kevin O'Leary）上月表示，「至少有一半」的加拿大人對特朗普的言論感興趣，人們希望了解特朗普言論背後的真正含義。他稱，加拿大和美國建立更緊密的關係能給經貿和國防等領域帶來諸多好處，能集中所有資源應對步步進逼的中國和俄羅斯。

本文獲《觀察者網》授權轉載

