特朗普成重罪犯：投票、擁槍、出境旅行會否受限？

美國紐約州高等法院法官周五（10日）就候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）掩口費案做出判決，裁定起在此案中的34項罪名成立。鑑於他正處總統權力過渡程序的重要階段，特朗普獲無條件釋放，不受任何懲罰，但無法改變他成為重罪犯的事實。可這究竟會給特朗普造成哪些限制？



投票權

由於特朗普在佛州（Florida）登記投票，根據佛州法律，只有在被定罪的州（紐約州）失去投票權的重罪犯才會被剝奪投票權，而紐約州則會在重罪犯結束監禁獲釋後恢復其投票權，因此特朗普將能夠在佛州投票。

2025年1月10日，特朗普因「掩口費」一案在紐約州高等法院被判34項罪成，成為重罪犯。（Reuters）

出境旅行？

儘管被判處監禁或緩刑的人可能會被拒絕簽發或吊銷護照，但特朗普成為總統後將擁有一本外交護照，便於他前往外國執行公務，他還可以保留一本普通護照或旅遊護照。但這並不意味着他不會受到其他國家對重刑犯的跨境旅行限制。包括印度、中國、加拿大和英國在內，許多國家限制或保留禁止重罪犯入境的權利。

擁槍權&DNA樣本

根據聯邦法律，被判重罪的人不能擁有槍支，因此特朗普將無法再持有槍枝。

2025年1月10日，特朗普因「掩口費」一案在紐約州高等法院被判34項罪成，成為重罪犯。（Reuters）

此外，根據紐約州法律，重罪犯必須為該州的犯罪數據庫提供DNA樣本，便於執法機關在調查案件時，將犯罪現場收集到的DNA信息與數據庫比對，從而鎖定嫌疑人。

是否還能擔任公職？

聯邦法律中沒有任何規定禁止曾被定罪的人擔任總統。對於有犯罪記錄的人是否可以競選州和地方職位，各州的法律規定不同。有些州要求獲得赦免或犯罪記錄被消除的人才能競選公職。而聯邦公職則沒有這類要求。