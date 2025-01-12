尹錫悅料缺席首場彈劾案辯論　憂人身安全受威脅

韓國戒嚴風波未停，目前暫停總統一職的尹錫悅陷入官司，他的律師1月12日表示，出於人身安全考慮，尹錫悅將不出席憲法法院14日舉行的彈劾案首次正式辯論。



憲法法院早前共安排五場辯論，隨後4場分別於16日、21日、23日與2月4日舉行。尹錫悅律師指，必須保證尹錫悅的人身安全，一旦解決這問題，「他就會出庭」。

根據韓國法律，當事人需出席正式辯論。如果當事人不出席，憲法法院將宣布結束當天審判，確定下一次辯論日期。若當事人第二次正式辯論仍不出席，法院便可在缺席情況下進行審判。憲法法院將在歷經數次正式辯論後，擇機作出最終裁決。

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）早前推動法院下發逮捕令以求拘捕尹錫悅，旗下人員齊聚尹錫悅官邸但未能成事，隨後推動警方執行命令。警方還在8日向首都圈4個警察聽發送公文，要求刑警配合拘捕行動。