彈劾尹錫悅｜韓星力撐總統變公關災難 歌手演唱會被取消
撰文：TVBS新聞網
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韓國總統尹錫悅官邸外，持續有挺尹跟反尹民眾對峙。韓國演藝圈，也開始有人現身集會，力挺尹錫悅。演員崔準容（崔俊勇）高喊：「保護總統，就是保護國家。」他所經營的餐廳，湧入大量惡評。還有一名歌手反對彈劾，大邱演唱會被迫取消。
尹錫悅支持者不畏嚴寒，持續在總統官邸前集結，舉著「反對彈劾」的標語，和反尹錫悅民眾隔空對槓。 官邸維安因此升級，周圍架起層層鐵絲網，還部署數十名警察嚴陣以待。
據韓聯社報道，兩派人馬只距離100米，力挺和反對尹錫悅的集會同時召開，警方設置車牆和路障，預備可能發生衝突。
儘管戒備森嚴，支持尹錫悅的民眾包好包滿，甚至搭起帳篷，揚言要保護尹錫悅到底：
尹總統是我們的國家選出來的，他應得到所有支持和保護，直到他被證明有罪。
另一頭，反尹錫悅的民眾也不甘示弱，喊話「總統」出來面對：
要嗎立刻部署直升機將尹錫悅帶出住所，要嗎尹錫悅親自走出去，尹總統請做出正確選擇。
支不支持彈劾尹錫悅，韓國藝人也紛紛表態 ，開始有人公開挺尹錫悅。演員崔準容甚至親自上街參加反彈劾集會，他所經營的餐廳就遭到網友的惡意評分和抗議。
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歌手JK金東旭透過社群公開表示反對彈劾，在大邱的演唱會以安全為由被迫取消。JK金東旭聲稱：
取消演唱是因為那些投訴的人威脅如果演出繼續，就會抗議。
韓國娛樂圈紛紛表達政治立場，整個社會的分歧持續擴大。
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