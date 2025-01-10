彈劾尹錫悅｜韓星力撐總統變公關災難　歌手演唱會被取消

韓國總統尹錫悅官邸外，持續有挺尹跟反尹民眾對峙。韓國演藝圈，也開始有人現身集會，力挺尹錫悅。演員崔準容（崔俊勇）高喊：「保護總統，就是保護國家。」他所經營的餐廳，湧入大量惡評。還有一名歌手反對彈劾，大邱演唱會被迫取消。



尹錫悅支持者不畏嚴寒，持續在總統官邸前集結，舉著「反對彈劾」的標語，和反尹錫悅民眾隔空對槓。 官邸維安因此升級，周圍架起層層鐵絲網，還部署數十名警察嚴陣以待。

據韓聯社報道，兩派人馬只距離100米，力挺和反對尹錫悅的集會同時召開，警方設置車牆和路障，預備可能發生衝突。

儘管戒備森嚴，支持尹錫悅的民眾包好包滿，甚至搭起帳篷，揚言要保護尹錫悅到底：

尹總統是我們的國家選出來的，他應得到所有支持和保護，直到他被證明有罪。

另一頭，反尹錫悅的民眾也不甘示弱，喊話「總統」出來面對：

要嗎立刻部署直升機將尹錫悅帶出住所，要嗎尹錫悅親自走出去，尹總統請做出正確選擇。

支不支持彈劾尹錫悅，韓國藝人也紛紛表態 ，開始有人公開挺尹錫悅。演員崔準容甚至親自上街參加反彈劾集會，他所經營的餐廳就遭到網友的惡意評分和抗議。

韓國演員崔準容親自上街參加反彈劾集會，遭大批網民攻擊。（YonhapnewsTV影片截圖）

韓國演員崔準容親自上街參加反彈劾集會，遭大批網民攻擊。（IG@charisma_junyong）

韓國演員崔準容親自上街參加反彈劾集會，遭大批網民攻擊。（IG@charisma_junyong）

韓國演員崔準容親自上街參加反彈劾集會，遭大批網民攻擊。（IG@charisma_junyong）

韓國演員崔準容親自上街參加反彈劾集會，遭大批網民攻擊。（IG@charisma_junyong）

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歌手JK金東旭透過社群公開表示反對彈劾，在大邱的演唱會以安全為由被迫取消。JK金東旭聲稱：

取消演唱是因為那些投訴的人威脅如果演出繼續，就會抗議。

韓國娛樂圈紛紛表達政治立場，整個社會的分歧持續擴大。

歌手JK金東旭同樣因公開反對彈劾尹錫悅捱轟，其演唱會亦以安全為由被迫取消。（IG@jk_kim_dong_uk）

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