拘捕尹錫悅｜韓總統府警衛處長接受警方調查　籲避免發生流血事件

韓國總統警衛處長朴鐘俊（Park Jong-joon）1月10日到案接受警方調查，並一度就拘捕總統尹錫悅一事表示，他認為尹錫悅遭到不公平的對待，並警告必須避免發生流血事件。



路透社1月10日報道，朴鐘俊早前因涉及內亂罪而被警方立案調查，他當前往接受警方調查時對記者表示，他認為在任何情況下都不應該發生任何肢體衝突或流血事件。

2025年1月5日，韓國示威者到尹錫悅首爾官邸附近聚集，警察試圖阻止示威者前進（Reuters）

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查人員3日嘗試執行對總統尹錫悅的逮捕令，並與總統警衛處的人員對峙，並一度爆發衝突。公調處人員在總統官邸對峙近6小時後，最後收隊離開。

韓國警察廳國家調查本部8日向位於首都圈地區的4個警察廳發送公文，要求相關警察廳所屬刑警配合拘捕遭彈劾停職的總統尹錫悅，最多可動員900人。

2025年1月10日，韓國總統警衛處長朴鐘俊（Park Jong-joon）抵達為於首爾的警局接受警方調查。（Reuters）

另外，首爾財政部同日發聲明表示，部長兼代理總統崔相穆近日與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）通電話，並向對方表達穩定管理國家事務和外交關係的意願。古特雷斯則指，他對韓國民主制度的力量和韌性充滿信心。