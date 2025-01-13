特朗普或將與普京會談　瑞士：願意主辦會晤

據烏媒RBC-Ukraine報道，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）未來的白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）透露，特朗普可能很快就會與俄羅斯領導人普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行會談。RBC-Ukraine還稱特朗普與普京的會晤或將在瑞士舉行。



特朗普提名的國家安全顧問沃爾茲在1月12日向美國廣播公司（ABC News）表示，特朗普和普京預計將在「未來幾天和幾週內」先進行電話通話。沃爾茲發表此番言論之前不久，特朗普於1月9日就曾宣布過兩國領導人會面的計劃已經在醞釀中。

沃爾茲並未透露此次雙邊會晤舉行的具體日期。當被問及會談是否會包括烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）時，他表示會議形式尚未確定。「我們暫時還沒有為此設定確切的框架，我們正在努力，但至少在未來幾天或幾週內會有一個電話。所以這將是邁出的一步，我們將從那裏開始，」沃爾茲說。

美國眾議員沃爾茲（Mike Waltz）2024年7月15日出席共和黨首天代表大會（Reuters）

瑞士外交部通訊部長畢多 (Nicolas Bideau) 12日稱，瑞士已表示願意主辦特朗普和普京的面對面會晤。克里姆林宮也在早前1月10日表示「歡迎」特朗普願意就俄烏戰爭進行對話，但表示尚未制定具體計劃，面對面會談要等到1月20日特朗普就職典禮之後才會舉行。

此前，莫斯科拒絕了特朗普團隊洩漏的和平提議條款，該提議包括凍結前線、推遲烏克蘭加入北約20年，以及在烏克蘭部署歐洲的維和部隊。