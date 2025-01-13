英媒揭SHEIN供應鏈工廠涉超時勞動　每週工作75小時或涉違法

總部位於新加坡的中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）主攻海外市場，因價格實惠在近年獲得客人青睞，這間估計市值約360萬英鎊（約3416萬港元）的私人企業，還準備趕赴倫敦交易所上市。英媒1月13日曝光SHEIN位於廣州供應鏈的車衣工人，指他們每週工作約75小時，違反中國勞動法。



英國廣播公司（BBC）報道，參與調查的記者參觀被稱為「SHEIN村」內的10間工廠，訪問20多名工人。大部份表示，每個月放1天假。報道發現，工人每日通常的上班時間是早上8時至晚上10時或以後。

2024年12月13日，英國曼徹斯特，圖為顧客來到一間Shein店鋪中挑選服裝。（Reuters）

中國勞動法規定，僱員每日工作時間不超過8小時、平均每週工作時間不超過44小時。不過法案亦設有針對加班的另有條款，僱主由於生產經營需要，經與工會和僱員協商後可以延長工作時間，但延長工作時間每日一般不得超過一小時。因特殊原因需要延長工作時間，在保障僱員身體健康的條件下，延長工作時間每日不得超過3小時，每月不得超過36小時。

一名來自江西的女工說，工資以件工計算，1件T-Shirt獲利介乎1至2元人民幤，通常每日工作10至12小時，每小時大約製成12件。亦有工人說，如果一個月有31日，就會做足31日。

報道認為，SHEIN成功秘訣在於價格實惠以及庫存充足，指該品牌在英國平均價格徘徊在8英鎊（約76港元）或以下，還時不時打折促銷；更在網上顯示擁有數十萬庫存。

2024年11月25日，中國江蘇，圖為一名工人在裁剪SHEIN的包裝布料。（Reuters）

報道還指出，SHEIN拒絕接受訪問，但發表聲明，強調公司致力確保供應鏈中所有工人得到公平及有尊嚴的待遇，又投資數千萬美元來加強公司管治及合規，並努力設定最高的工資標準，要求所有供應鏈夥伴遵守行為準則。