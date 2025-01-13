班農批馬斯克是「真正邪惡的人」 稱其唯一目的是獲得更多利益
撰文：張涵語
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美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）1月8日在意大利報紙《晚郵報》（Corriere della Sera）中稱，特朗普的最新寵兒馬斯克（Elon Musk）是「種族主義者」，並稱他只是集中精力積累財富，然後通過財富獲得權力。
班農接受意大利《晚郵報》訪問時，批評馬斯克對某些形式的移民的支持，並誓言要確保馬斯克無法獲得進入白宮高層的渠道，形容對方是「一個真正邪惡的人，一個非常壞的人，」。
在此次共和黨勝選的美國大選中，馬斯克成為特朗最大的支持者之一。據報道，他花費約2.7億美元（約21億港元），並因此獲得了在特朗普身邊的一席之地。勝選後，特朗普任命馬斯克負責領導美國政府效率小組，該小組致力於削減美國政府財政支出。
但馬斯克對H-1B簽證的支持，讓自己的SpaceX和Tesla等公司可以僱用來自美國以外的專業技術人員和工程師，卻遭到了其他Maga追隨者的強烈反對，他們反對幾乎所有形式的移民。出生於南非的馬斯克本人就持有H1-B簽證。
班農指「H-1B 簽證這件事，意味着整個移民系統都被科技霸主操縱了。他們利用它來獲取自己的利益。」，更認為馬斯克應該回到南非： 「為甚麼南非人，世界上最種族主義的人，南非白人，會對美國發生的事情發表任何評論？」
班農表示，馬斯克的唯一的目標是成為萬億富翁，「他會盡一切努力確保他的任何一家公司受到保護或獲得更好的待遇。他集中精力積累財富，然後通過財富獲得權力。」
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