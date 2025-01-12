馬斯克與魏德爾對話後　德國學術界集體宣布退出X平台

在世界首富、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）週四（9日）對話極右翼德國選擇黨（AFD）聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）後，超過60所德國和奧地利學術組織集體宣布將退出馬斯克旗下的社交平台X，原因是對該平台方向與倫理原則的嚴重質疑。德國政府則評估是否退出該平台。



德國和奧地利的數十所大學和研究機構週五（10日）宣布，打算退出社交平台X（舊稱Twitter），稱X的演算法強化右翼民粹主義內容傳播，同時限制其他觀點。

這些機構在一份聲明中稱：「退出是因為該平台當前的方向與所涉及機構持有的開放思想、科學誠信、透明度、民主話語等的基本價值觀不相容。」

全球富豪馬斯克（Elon Musk）1月9日於旗下社交平台上載影片，他在片中訪問德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel），並促請德國民眾投票支持該黨。(X@Alice_Weidel)

德國政府週五也表示，X平台使用的演算法並不能促進「冷靜、客觀和平衡的討論，而是傾向於煽動和兩極化」。政府發言人表示，政府正在討論是否離開該平台，但考慮到可以透過其服務接觸到廣泛的受眾，政府決定暫時保留該平台。但發言人否認政府對X平台的擔憂與其所有者馬斯克參與德國政治有關。

2025年1月9日，德國極右翼政黨AfD聯合領導人魏德爾（Alice Weidel) 在德國柏林的辦公室裡與美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）在其平台X上進行直播對話。（Reuters）

此前9日，馬斯克剛剛在X平台上與德國選擇黨領導人魏德爾舉行直播對話，他也曾透過X平台呼籲德國選民在即將於2月舉行的大選中給德國選擇黨投票，這引起德國多位政界人士的擔憂。

批評者也認為該平台未能消除假訊息和仇恨言論。