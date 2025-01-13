美日菲領袖線上對話　同意加強海洋及經濟等方面合作

菲律賓1月13日與美國、日本領導人進行通話後，承諾在三邊安排下進一步加強彼此合作關係。



路透社報道，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）辦公室13日在與美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相石破茂舉行線上會議後發表聲明稱，三國「同意加強和促進在經濟、海事和技術領域的合作」。

據小馬可斯通訊辦公室的公告，小馬可斯在會談中表示：「我相信，我們三國將繼續密切合作，維持我們在加強和促進關係方面所取得的成果。」

白宮其後亦發表聲明，稱美日菲三國領袖討論三邊海洋安全和經濟合作，以及中國在南海的「危險及違法行為」，他們同意繼續合作，推動印太地區自由與開放。

小馬可斯曾在去年4月於華盛頓與拜登和時任日本首相岸田文雄舉行首次三方首腦會議。

美國總統拜登（Joe Biden）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與日本首相岸田文雄2024年4月11日在華盛頓白宮舉行峰會。（Reuters）

拜登被引述說，他 「樂觀地 」認為他的繼任者會看到繼續這一合作關係的價值。美國當選總統特朗普將於下週一（1月20日）上任。