菲律賓南海部署海警船　對抗中國巡邏艇

據法新社報道，菲律賓星期天（1月12日）說，已部署一艘海岸警衛隊船隻，對抗試圖「改變南海現狀」的中國巡邏艇。



菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）說，中國巡邏艇今年曾接近菲律賓主島呂宋島以西60海里（約111公里）處。他在一份聲明中說：「他們的目標是使這種部署正常化，如果我們沒有注意到和挑戰他們，他們就會改變現狀。」

他後來告訴記者，馬尼拉已向地區部署一艘海岸警衛隊船隻，以挑戰中國的「非法」巡邏。他說，菲方目的是確保中國巡邏不會正常化，「這種欺凌行為不會得逞」。塔里埃拉說，12月30日至1月11日期間，中國海警從廣東和海南基地向菲律賓海域部署三艘船隻。

2016年海牙仲裁庭判定中國以「九段線」對南海的主權聲索沒有法律依據。北京對這場訴訟由始至終堅持不參與也不接受。菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣和越南也對南海提出主權要求。

南海對峙引發人們的擔憂，擔心這可能會讓馬尼拉的長期安全盟友美國捲入與中國的武裝衝突。

本文獲《聯合早報》授權轉載

