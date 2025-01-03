菲律賓政府內訌升級？　小馬可斯將副總統莎拉逐出國安會

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）簽署一項命令，將副總統莎拉（Sara Duterte）逐出國家安全委員會（National Security Council）。



據路透社1月3日引述小馬可斯報道，重組國家安全委員會是為了「確保委員會成員維護和保護國家安全及主權」。

總統府文官長貝薩明（Lucas P. Bersamin）在一份聲明中指：「副總統目前被認為與國家安全委員會成員的職責無關。」

薩拉（Sara Duterte）在上屆大選與小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）結盟作其副手，順利當選菲律賓正副總統，2022年6月30日二人宣誓就職。（Getty）

副總統辦公室尚未就此事作出回應。莎拉曾埋怨，雖然她是國安會成員，但她從未受邀參加國安會的任何會議。

根據這份於去年12月30日簽署並於1月3日（周五）發布的命令，重組國安會也旨在保證國家安全機構能夠適應新的挑戰。

這次重組還包括將前總統排除在國安會之外，並授權小馬可斯根據需要任命「其他政府官員和公民」加入國安會。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

小馬可斯和莎拉的關係在他們2022年出任正副總統後就開始出現裂痕。莎拉可能面臨彈劾，反對莎拉的人指控她貪污、無能和在副總統任內斂財。她否認這些指控。

莎拉則發出威脅，說她已與一名殺手簽約，如果她本人被殺，殺手將行刺小馬可斯、第一夫人和眾議院議長。她後來聲稱自己的言論被斷章取義。

本文獲《聯合早報》授權轉載

