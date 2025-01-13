泰國內閣批准賭場合法化草案　冀促進旅遊業增加收入

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）1月13日表示，內閣已經批准一項將賭博和賭場合法化的法律草案，冀促進旅遊業、就業和投資。



路透社報道，根據泰國政府的計劃，有關法律將提交議會審議，以允許在大型娛樂中心進行賭博經營。賭場和大多數形式的賭博在泰國都屬非法，但足球博彩和地下博彩及彩票活動及卻十分猖獗，巨額資金易手。

目前只有極少數賭博活動在泰國屬合法，如國家控制的賽馬和官方彩票。

泰國周邊如柬埔寨、新加坡、菲律賓、老撾和緬甸等國家都有從大型賭場中獲益，因而使得泰國政府認為缺乏合法賭場意味着收入的損失，無法發揮其旅遊業的潛力。旅遊業是泰國這個東南亞第二大經濟體的主要動力。

旅遊業一直是泰國經濟的主要動力，圖為泰國著名旅遊景點大皇宮。 (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)

泰國歷屆政府都曾試圖過將賭博合法化並加以監管，以促進經濟發展，但每次的嘗試都遭到這個佛教徒佔多數的國家的保守派阻力。

泰國財政部副部長阿蒙維瓦特（Julapun Amornvivat）表示，這項最新舉措可望使外國遊客數量增長5%至10%，並使旅遊收入增加約1200億泰銖至2200億泰銖（約268億港元至491億港元）。他補充說，賭博合法化也將創造約9,000至15,000個新就業機會。