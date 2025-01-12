泰國警方向華公使承諾　加強打擊跨國犯罪維護中國公民安全

中國演員王星早前入境泰國後失聯，後來確認被騙至緬甸的事件引發關注。據中國駐泰國大使館微博消息，公使吳志武1月12日與泰國警察總署總督察塔猜會見。塔猜通報泰國警方近期針對有關中國公民失聯案所做工作，重申將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，全力維護赴泰中國公民安全和合法權益。



1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

吳志武在會上積極評價泰方在保障中國公民安全方面的決心和所作努力。雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換了意見。

中國駐泰使館11日也提醒，赴泰中國公民需警惕「高薪招聘」陷阱，不要輕信「高薪工作」、「包機票食宿」等虛假承諾，以免受騙上當。如中國同胞在泰期間遭遇人身安全和合法權益侵害，感及時報警，並聯繫使領館尋求協助。

中國演員王星1月3日入境泰國後失聯，後來確認他是被人以拍戲為由騙至緬甸。經多方努力下，王星於1月7日獲救。事件引起全國關切，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）1月9日稱，國家必須加強法律法規的建設，嚴格打擊人口販賣等犯罪行為。