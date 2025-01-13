澳洲大選最遲5月中旬舉行　反對黨聚焦經濟與民生議題

澳洲最遲將在5月中旬舉行大選，最大反對黨、中間偏右的自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）宣布，將生活成本和住房問題列為首要政綱。與此同時，反猶太犯罪頻發引發對國內安全形勢的關注，新南威爾士州州長警告，相關犯罪活動正在持續升級。



達頓1月12日在墨爾本的政治活動上發表新年首次演講，闡述了他參選總理的理由，並在一份報告中概述了該黨的12項核心優先事項。「澳洲人正經歷有記錄以來生活水平的最嚴重下滑……食品、租金、房貸、能源和保險的成本都在上漲。」

2024年8月22日，澳洲坎培拉，反對黨領袖達頓達頓（Peter Dutton）在澳洲議會大廈眾議院進行質問。（Getty Images）

除了生活費問題，澳洲政府還須應對境內層出不窮的安全隱患。據新南威爾士州警方報告，1月11日，悉尼內西區紐敦（Newtown）一座猶太教堂被塗上反猶標語和符號，並疑似發生縱火未遂；警方正在展開深入調查。

新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）週日（12日）說，自以哈衝突爆發以來，該州的反猶犯罪持續升級。他指出，相關案件已在過去24小時內移交反恐部門處理。 本周，悉尼東部猶太社區的一處住宅亦被塗上反猶標語；悉尼內西區馬里克維爾（Marrickville）郊區還出現帶有冒犯性言論的街頭海報。此外，悉尼南部阿拉瓦（Allawah）一處猶太禮拜場所也在週五（10日）遭到攻擊。

2024年2月18日，澳洲悉尼舉行反對反猶太主義集會上，人們一邊佩戴以色列國旗，一邊觀看展示的藝術裝置。（Getty Images）

自以哈衝突爆發以來，澳洲的反猶與反伊斯蘭襲擊事件持續上升。部分猶太組織批評政府在應對此類問題時行動遲緩。不過，新南威爾斯州猶太委員會（NSW Jewish Board of Deputies）主席奧西普（David Ossip）指出，州政府已承諾投入額外資源調查近期事件。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在談及南悉尼猶太教堂事件時說：「在澳洲這個包容的多元文化社區中，這種犯罪行為沒有任何容身之地。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

