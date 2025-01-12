洛杉磯山火｜澳洲腦癱前童星身亡　火場中向母親大喊「丟下我吧」

美國加州洛杉磯山火持續，至少13人死，大火席捲當地157平方公里土地。一名來自澳洲的32歲腦癱前童星Rory Callum Sykes因未能及時逃生葬身火場，他遇難前還向企圖救出自己的母親Shelley Sykes大喊「媽媽，丟下我吧（Mom leave me）」。Shelley在1月9日公布兒子訃告，深切哀悼。



澳洲電視節目10 News First報道，這場爆發自洛杉磯西側的帕利薩德山火（Palisades Fire）在1月8日襲擊了Shelley位於馬里布（Malibu）的房屋，她指當時隨大火飄來的餘燼令屋頂起火，令兒子困在屋內，惟她當時手臂骨折未能將兒子拉出火場。

她還試圖用水喉向屋頂噴水企圖將火救熄，但沒有成功，並指洛杉磯縣卡拉巴薩斯鄰近的拉斯維根斯市政水利局（Las Virgenes Municipal Water District）將供水暫停。

Shelley的兒子眼見救援無望便催促母親盡快離開，她隨後驅車到消防局尋求救援，此前亦嘗試撥打911不果，消防人員與她趕回火場後，僅見到燒毀的房屋，並證實兒子死於一氧化碳中毒。

圖為澳洲前童星的母親Shelley Sykes在1月11日播出的節目中痛哭，指兒子在加州洛杉磯大火中身亡。（截圖自YouTube@10NewsFirst）

Rory出生以來就患有腦癱疾病，曾在Shelley主持的英國電視節目《Kiddy Kapers》中作為嘉賓。母親描述Rory努力配合治療克服困難，就連腦癱所致的眼盲亦有所恢復，還伴隨自己前往各地旅遊。