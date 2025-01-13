加沙停火談判傳有進展 卡塔爾向以色列哈馬斯提交「最終草案」
撰文：莊勁菲
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綜合外媒1月13日引述消息人士報道，美國、埃及和卡塔爾在推動加沙停火談判上取得進展，卡塔爾向以色列與哈馬斯（Hamas）提交停火與交換人質協議的「最終草案」。
巴基斯坦媒體Business Recorder報道，美國、卡塔爾和埃及正在大力推動達成協議，以令持續15個月的戰爭停火，並在總統拜登離任前釋放哈馬斯組織扣押的剩餘人質。
一名巴勒斯坦官員1月9日表示，仍未達成協議並不意味談判毫無進展，他還稱這是迄今為止為達成協議而進行的最認真的嘗試「有廣泛的談判，斡旋者和談判者正在談論每一個字和每一個細節。在縮小現有差距方面取得突破，但尚未達成協議。」
路透社13日引述消息人士指，斡旋方之一卡塔爾已向戰爭雙方提交協議的「最終」草案；官員說以色列間諜部門負責人、特朗普（Donald Trump，又譯川普）派出的中東特使、卡塔爾首相在多哈舉行會談後，午夜後取得突破。
以色列外交部總幹事Eden Bar-Tal 8日主張，以色列完全致力於達成協議，遣返加沙人質，但面臨哈馬斯的阻撓。
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