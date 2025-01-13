洛杉磯山火｜「趁火打劫」花樣繁多　居民：回來後手袋珠寶不見了

山火仍在美國加州南部地區肆虐。截至1月13日，至少24人喪生，約1.2萬座建築物被毀，數萬人流離失所。而與此同時，一些人還在「趁火打劫」——有人偽裝成消防員入室搶劫，不少房東趁機哄抬租金，一些騙子偽裝成慈善組織騙取捐款等非法行為愈演愈烈。



加州官員當地時間1月12日證實，已至少有29人被捕，主要原因是入室盜竊或搶劫，並警告稱，如果有人借山火從事搶劫、哄抬物價和詐騙等違法行為，他們將被追究法律責任。

2025年1月7日，美國加州太平洋帕利薩德（Palisades）山火，馬里布（Malibu）太平洋海岸高速公路沿線的多座海濱房屋起火。（Getty Images）

長期存在的搶劫問題開始「抬頭」

自1月7日以來，數萬名當地居民因山火被迫從家中撤離，但當他們從大火中倖存等待回家時，搶劫成為他們另一個擔心的問題。美國《紐約時報》稱，洛杉磯是一座對搶劫有着長期集體記憶的城市，人們對搶劫特別警惕，且有着幾十年根深蒂固的創傷。隨着一場又一場火災的出現，一些居民害怕撤離他們的家，因為沒有人看管貴重物品而感到不安。

他們的擔心似乎不無道理。美國《紐約郵報》報道稱，洛杉磯縣警長羅伯特·盧納（Robert Luna）1月12日證實，火災期間至少有29人被捕，其中大多數是因為入室盜竊或搶劫。

美國洛杉磯多處山火持續肆虐，超過1萬棟建築被燒毀。旅居加州的哈里王子與妻子梅根探訪位於帕薩迪納市的一個救援中心，與救援人員和受災者會面（網絡圖片）

甚至有人打扮成消防員入室盜竊。盧納稱，他看到一名像是消防員的人坐在路邊，還向此人問好，隨後他才意識到這個人戴着手銬，因為入室盜竊被捕。

62歲的徐麗惠（音譯，Lihui Xu）家住伊頓峽谷（Eaton）附近，伊頓和帕利塞茲（Palisades）是目前受災最嚴重的兩處地區。徐女士告訴《紐約時報》，她的房子在大火中倖存下來，但她7日晚上匆忙撤離後，8日下午回來發現家裏的名牌包和貴重珠寶都不見了。

「我甚至還沒來得及統計有多少東西被搶走了。」徐女士哭着說，她已向警方報案，但警察說目前警力有限，稍後會與她跟進。

2024年12月9日，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在美國加州就房屋問題舉行記者會。（Reuters）

《紐約時報》指出，長期以來，洛杉磯許多上流社會的人對入室盜竊和搶劫有着長期恐懼。根據洛杉磯警察局的報告，2023年，該地區財產犯罪和盜竊案按年增加了3.5%。

在太平洋帕利塞茲地區，49歲的尼克·普萊斯（Nick Price）疏散了母親和女朋友，自己卻留下來保衛房子免受火焰和罪犯的侵害。他在房屋外掛上了一個標語，上面寫道：「警告：註冊槍支所有者。不要擅自闖入。」

普萊斯說，當他從鄰居的游泳池裏取水時，有兩個人試圖偷他的桶子，他家前門大敞着，房子的警報器整天都在響個不停。

2025年1月8日，美國洛杉磯西區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生山火，強風助長火勢蔓延到位於洛杉磯以東帕薩迪納附近的伊頓（Eaton），當地居民被迫疏散。圖為伊頓一男子在被大火侵蝕的房子前院，正從旗杆降下美國國旗。（Reuters）

為了遏制搶劫行為，洛杉磯警方自9日起已在該市及周邊受火災影響的地區發布了晚上6時至第二天早上6時的宵禁令。任何被發現違反宵禁令的人都可能面臨輕罪指控，最高可被處以1000美元的罰款。

盧納稱，目前已有400名國民警衛隊士兵被部署到該地區，幫助該地區提供安全保障，希望阻止更多的搶劫活動，他們也已向國民警衛隊申請更多支援。

「這不是個好兆頭」

2025年1月8日，美國加州洛杉磯以東的帕薩迪納伊頓（Eaton）大火持續蔓延，男子 Jimmy Orlandini 在錫那羅亞大道（Sinaloa Ave） 鄰居家屋頂上用水管澆水，以抵禦高溫。（Getty Images）

與此同時，一些機會主義者也看到，他們可以從富人的痛苦中賺錢。據法新社1月13日報道，被要求疏散的居民已從1.8萬人的峰值下降至1萬人。但數以萬計的人們需要住處，這給這座城市帶來了一個越來越大的問題——投機取巧的房東趁機非法哄抬價格。

一名房產經理告訴英國廣播公司（BBC），他帶一位客戶參觀了一處之前標價為每月1.3萬美元租金的房產，這個客戶願意以每月2萬美元的價格租下，並一次性付清6個月的房租，但房東說「我要2.3萬美元」。

69歲的老人布萊恩過去二十年一直生活在洛杉磯的一個租金受到管制的一居室公寓中，疏散令後，他一直住在車裏。布萊恩擔心，在一個租金在過去10年裏翻了一番的城市，他的養老金將很難再在這裏租到合適的房子。他說，現在，這個租房市場又湧入了數萬名需要新住處的人，「這不是個好兆頭」。

2025年1月7日，美國加州洛杉磯發生嚴重山火，受強風影響，山火已蔓延到6個山頭。圖為太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）一處山坡燃起熊熊大火。（Getty Images）

綜合美媒報道，目前數百名受災人員在紅十字會設立的臨時庇護所尋求社區幫助，洛杉磯一些酒店則擠滿了較為富裕的疏散人員。

《紐約時報》在美國房產訊息網站Zillow查詢洛杉磯西部的房租情況發現，自7日以來，該地區幾處房產的價格均上漲了10%以上，房租要價漲幅從15%至64%不等。

道瓊斯旗下新聞網站「MarketWatch」稱，洛杉磯一半以上的居民都租房住，本來就缺少住房供應。如果按照2017年德克薩斯州颶風「哈維」後房租上漲的情況類比，估計洛杉磯此次火災後的租金漲幅可能更大，在8%至12%之間。

2025年1月7日，美國加州洛杉磯西面太平洋帕利薩德（Pacific Palisades），一名男子在大火中騎自行車。（Reuters）

巴塞羅那IESE商學院金融學教授維爾加拉-阿萊特（Carles Vergara-Alert）分析指出，當需求突然增長而供應驟減時，租賃市場價格上漲是必然的，這種價格上漲將影響整個地區的租戶，而不僅僅是火災受害者。

根據加州相關法律法規，在危機期間，任何超過10%的租金漲幅都將被視為非法。加州總檢察長羅布·邦塔（Rob Bonta）11日重申了這一規定，稱「哄抬價格是非法的，我們不會支持它，我們會追究你的責任，會起訴」，並表示那些被判有罪的人可能會因此而入獄一年。

這些保護措施原定在30到180天后到期。但12日，加州州長紐森簽署了一項行政命令，將其延長至2026年1月7日。

2025年1月8日，美國加州Altadena，洛杉磯山火在強風助長下迅速蔓延，當地有車輛和房屋被燒毀。（Reuters）

這兒「有很多騙局」

邦塔還提及了火災期間的詐騙行為，一些偽裝成合法援助者的虛假組織利用老年人、移民的同情心進行欺詐。比如「美國加州紅十字會」（The American Red Cross of California）組織，聽上去很合法，但實際並非如此。他稱，此類組織通過短信、電話、電子郵件和社交媒體等途徑偽裝成政府官員、救援組織或保險人員以火災修復為藉口騙取錢財。

洛杉磯警局局長吉姆·麥克唐納（Jim McDonnell）表示，這兒「有很多騙局」，這些人「將不擇手段地剝削這場悲劇的受害者」，希望那些想要幫助的人「謹慎」捐款，警方也鼓勵居民舉報此類欺詐行為。

2025年1月8日，美國加州洛杉磯西部的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）一處住宅區，後面冒出濃煙和火焰。（Reuters）

洛杉磯周邊地區的山火仍沒有得到有效控制，同時燃燒的面積比舊金山市市區還大。根據當地政府官員的說法，截至12日晚，帕利塞茲地區的大火僅13%得到了控制，伊頓大火的控制率在27%左右。

截至13日，大火已造成至少24人死亡，8人因帕利塞茲大火而亡，16人死於伊頓大火。當局表示，預計這一數字還會上升。

當地官員警告稱，經過一個相對平靜的周末後，「聖安娜風」（Santa Anna Winds）將從12日晚到15日再次加劇，即將到來的強風可能會導致「災難性風況」，整個洛杉磯縣屆時將面臨更嚴峻的火災威脅。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

