洛杉磯山火｜傷殘父子相伴最後一刻　養5寵物八旬老婦葬身火海

美國加州洛杉磯山火肆虐將近一週，至少24人死亡，超過1.2萬棟建築物焚毀。美媒公布數個死者身份，包括一名陪伴腦癱兒子葬身火場的截肢者、一名養有5隻寵物的85歲嬤嬤，他們背後故事令人抱憾。



Anthony Mitchell與Justin Mitchell是一對居住在洛杉磯以東帕薩迪納市（Pasadena）北部社區的父子，67歲的父親Anthony被截肢終身須坐輪椅，兒子Justin患有腦癱。

2025年1月12日，美國加州，圖為消防人員在洛杉磯試圖撲滅大火。（Reuters）

這場爆發在7日的大火來勢洶洶，Anthony在8日早上就與住在阿肯色州的女兒通話，指「火燒到院子裏」，計畫撤離。但消防員最後在Justin床邊發現兩人的遺體。Anthony的女兒表示悲痛，說：「無論如何，父親都不可能丟下弟弟不管」。

Annette Rossilli今年85歲，與愛犬、金絲雀、兩隻鸚鵡和烏龜等寵物，一起住在她位於洛杉磯高級社區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的家中。

帕利薩德山火（Palisades Fire）於1月7日早上在附近爆發，鄰居和提供家庭護理的看護都在當日下午勸她離家避難，不過Rossilli始終拒絕撤離。

圖為葬身於洛杉磯山火中的死者的組合圖片，左圖為67歲傷殘人士Anthony Mitchell，右圖為85歲老嫗Annette Rossilli。（X@AZ_Intel_）

消防員在8日上午於她的車內發現遺體，她去世後留下二個子女，曾與早就故去的丈夫在當地做生意，並在丈夫去世後繼續住在家中。