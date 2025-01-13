洛杉磯山火｜官員斥歹徒騙善心人士捐款　有人扮消防員入室盜竊

美國洛杉磯山火繼續肆虐，增至24人死亡，但當地還出現另一威脅：與災難有關的詐騙。據美國廣播公司（ABC News）報道，多名執法官員警告稱一些不法分子正密謀利用慈善人士的善心來騙取捐款。災區也發生多宗搶劫案，甚至有人冒充消防員試圖入室盜竊。



加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）在周六（11日）新聞發布會表示：「我們有一些心地善良的人想要提供幫助和捐款，他們想要支持受害者。但同時我們也看到有騙子正利用這種善良和慷慨，來欺騙和欺詐。」

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邦塔呼籲民眾警惕那些謊稱自己是慈善機構或非營利組織為火災受害者提供援助的詐欺組織。邦塔說詐騙者有時會瞄準老年人、移民和非英語人士。官員表示為避免這些騙局，捐贈者可以先對他們考慮捐贈的慈善機構作一些調查。

除了騙取捐款，洛杉磯警長盧納（Robert Luna）表示一名在馬利布（Malibu）地區的男子假扮成消防員試圖入室盜竊，結果被人發現。該男子被捕，並會移交給洛杉磯警察局（LAPD）。

目前在火災地區遭逮捕的人數達到29人，包括冒充消防員試圖入室盜竊的男子。據警方指，多名被捕者來自其他地區，部份人持有毒品與武器。