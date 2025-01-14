哈馬斯：加沙停火協議「非常接近」達成　仍存幾個關鍵癥結

加沙停火談判仍在進行，路透社1月13日引述消息人士稱，以色列和哈馬斯代表參加的談判， 在此前的午夜取得突破，卡塔爾亦於1月13日向雙方提供了協議的最終草案。與此同時，哈馬斯官員稱「非常接近」達成協議，談判針對一些核心問題的取得了進展，但依然存在幾個關鍵癥結，與會者正努力盡快完成剩餘問題。



圖為2025年1月13日，以色列特拉維夫民眾再度集會，要求人質盡快獲釋。（Reuters）

央視引述哈馬斯官員稱，相關分歧涉及以色列需在加沙永久停火，以及從費城走廊撤軍。此外，對於以色列在加沙北部設置緩衝區，雙方也存在分歧。哈馬斯要求該緩衝區的縱深為300至500米，而以色列希望是2公里。

路透社引述卡塔爾官員稱，卡塔爾在多哈向雙方提交了協議最終文本，且美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的中東特使威特科夫（Steve Witkoff），以及即將離任的現任美國總統拜登（Joe Biden）特使麥格克（Brett McGurk）也有出席。該官員表示：「接下來的24小時對於達成協議至關重要。」