拜登稱任內外交令美國更安全強大　俄伊等對手勢力被削弱

即將離任的總拜登（Joe Biden）1月13日為外交政策辯護，稱儘管全球危機仍未解決，但美國的對手比他四年前上任時變弱。拜登在國務院罕見發表演說，稱美國「正在贏得全球競爭」，不會像預測那樣在經濟上被中國超越，而俄羅斯和伊朗則在美國沒直接參與的戰事中被削弱。



圖為2025年1月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在國務院舉行的活動中發表講話。（Reuters）

拜登表示，其政府支持烏克蘭抵抗俄羅斯2022年的入侵，並支持以色列在中東的戰爭。 「與四年前相比，美國更加強大，我們的聯盟更加強大，我們的對手和競爭對手更加弱小。而我們並沒有通過戰爭來實現這些目標」。

儘管烏克蘭和中東地區的戰爭仍在繼續，但美國官員們希望，以色列和哈馬斯能夠在拜登1月20日離開白宮前達成協議。

圖為2025年1月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在國務院舉行的活動，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）握手。（Reuters）

拜登表示，加沙談判即將達成協議，將促成停火及哈馬斯釋放人質，以及向巴勒斯坦民眾提供大量人道主義援助。他說：「這麼多無辜者被殺害，這麼多社區被摧毀。巴勒斯坦人民理應得到和平。」

拜登又稱，他幫助以色列擊敗了哈馬斯和黎巴嫩真主黨等對手，這兩個組織都受到伊朗的支持。「總而言之，伊朗比幾十年前更加虛弱」，他補充道，並指出敘利亞巴沙爾政府已經垮台。「毫無疑問，我們的行動做出了重大貢獻」。