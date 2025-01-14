洛杉磯山火｜美軍改裝多架大型運輸機助滅火　料於本週內完成部署

加州洛杉磯多場山火持續，美媒1月13日稱，美軍已將多架C-130大型運輸機改裝為滅火飛機，準備投入到滅火行動中。



美媒《商業內幕》13日報道，拜登政府己命令國防部從內華達州、懷俄明州和科羅拉多州派遣8架C-130飛機赴洛杉磯支援，部份飛機將於17日開始執行滅火任務。

當這些運輸機需執行滅火任務時，將配備模組化空中滅火系統（MAFFS）直接改裝為滅火飛機。改裝後的C-130飛機可在不到5秒鐘內投放超過1.1萬升阻燃劑，覆蓋超過400米長、30多米寬的區域。

2025年1月12日，於美國加州洛杉磯市爆發帕利薩德大火（Palisades fire）持續燃燒。圖為消防員正在清理山坡上曾援放阻燃劑的防火帶。（Reuters）

報道稱，惡劣的天氣條件阻礙國防部提前讓滅火飛機升空，也無法以更多資源來應對大規模火災。

五角大樓副發言人辛格（Sabrina Singh）8日曾表示，國防部早己接獲支援加州的命令，但當時在火勢猛烈及大風的影響下，軍機難以在空中執行滅火任務，但強調將竭盡全力為加州提供支援。

加州國民警衛隊目前已部署約600名人員、10架旋翼飛機和2架C-130運輸機執行滅火任務。